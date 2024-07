Heimstärke als Pfund Wie TV Beckrath nach Aufstieg die Verbandsliga angeht

All das sollte sich auszahlen: Am Ende stand der ersehnte Aufstieg – allerdings mühevoller als erhofft. In der Hinrunde lief es zunächst richtig gut, ehe das Verletzungspech die Beckrather aus dem Konzept brachte. Bautz verletzte sich so schwer, dass er nicht nur die Rückrunde verpasste, sondern überhaupt nicht mehr spielen wird. Insgesamt waren sieben Spieler verletzt und zum Saisonende kroch das Team schon fast auf dem Zahnfleisch. So kam es, wie es kommen musste: Die Entscheidung fiel am letzten Spieltag.