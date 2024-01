Nach desolatem Saisonstart Wie der TV Lobberich sich aus dem Tabellenkeller arbeitete

Derzeit ist die Sporthalle für Lobberich gesperrt, weshalb man erst nach den Ferien wieder ins Training einsteigt. Am 16. Januar steht das Viertelfinale im Kreispokal in Kempen an. „Eigentlich wollten wir eher spielen, was aber wegen der Handball-EM nicht ging. So haben wir eine Woche vor dem Ligastart noch einen guten Test“, sagt Liedtke. Personell wird sich in Lobberich nichts ändern, auch wenn die Langzeitverletzten wohl erst am Saisonende wieder zur Verfügung stehen werden.