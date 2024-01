Hinrundenbilanz TSV Kaldenkirchen „Es wird keine Schonfrist mehr geben“

Für Trainer Hesse lief die bisherige Saison „durchwachsen“. Zwar gewann der TSV zwei der ersten drei Saisonspiele, ließ im Anschluss jedoch die Konstanz vermissen. „Es ist schon ärgerlich, dass wir den einen oder anderen Punkt haben liegen lassen und in der sogenannten Crunch-Time quasi verschenkt haben“, sagt Hesse. Denn aus den elf weiteren Spielen bis zum Winter gab es nur zwei weitere Siege gegen TB Wülfrath (30:24) und Turnerschaft St. Tönis (33:28). „Es war ein stets Auf und Ab. Gegen Wülfrath und Tönis war es allerdings sehr gut und ist nahe an das herangekommen, was ich mir unter Handball vorstelle. Da hat die Mannschaft wirklich im Kollektiv überzeugt“, sagt Hesse. Geärgert hat ihn vor allem das letzte Spiel vor dem Winter gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade, das man mit 28:29 verlor. „In dem Spiel haben wir uns viel vorgenommen, davon allerdings nur wenig in die Tat umsetzen können“, so Hesse.