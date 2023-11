Nachholspiel in Bonn Wie Borussia an der Trendwende arbeitet

Vielleicht meint es aber auch der Spielplan nicht gut mit den Borussen, denn an diesem elften Spieltag ist es bereits der siebte Auftritt in der Fremde. Es ist einfach Fakt: In dieser extrem ausgeglichenen Liga punkten die meisten Teams vor eigenem Publikum. „Letzte Woche in Remscheid haben wir es schon ganz gut gemacht und waren dem Tabellenführer über 55 Minuten ein mehr als gleichwertiger Gegner“, so der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Allerdings müssen wir es auch schaffen, über die gesamte Spielzeit die Konzentration hochzuhalten. Solche Dinge wie in den letzten fünf Minuten in Remscheid, wie Fangfehler oder verworfene Siebenmeter dürfen einfach nicht passieren. Daran haben wir in letzter Zeit sehr zu knapsen. Können wir das abstellen, ist sicherlich auch in Bonn etwas für uns möglich.“