Aufstieg weiter das Ziel Was hat der Trainerwechsel beim TVK verändert?

In dieser Saison sah sich der TV Korschenbroich schnell zur Kurskorrektur gezwungen. Dem Auftaktsieg gegen Refrath folgten Niederlagen in Dormagen und in Remscheid. In Summe nicht die Ergebnisse, die sich die Verantwortlichen im Verein vorgestellt haben, aber wohl noch kein Beinbruch, die Saison hatte ja gerade erst begonnen. Da hatte der Verein jedoch eine andere Meinung und sah sein Saisonziel mit dem Aufstieg in die Dritte Liga gefährdet. Einiges lag spielerisch im Argen. Man glaubte daher nicht mehr daran, dass die Kehrtwende mit Trainer Gilbert Lansen noch gelingen könnte, daher wurde er im September von seinen Aufgaben freigestellt.