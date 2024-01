Hinrundenbilanz TV Korschenbroich Was es für den Aufstieg noch braucht

„Die Liga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen“, betont Wolf und fügt an: „Du musst alle Spiele extrem fokussiert angehen, wenn am Ende zwei Punkte auf der Habenseite verbucht werden sollen. Wir mussten uns in jedem Spiel komplett zeigen und das wird sich bis zum letzten Spieltag auch nicht ändern.“ Nach dem mäßigen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus drei Spielen zeigte der Trainerwechsel zu Wolf schnell Wirkung: In den folgenden fünf Partien holte Korschenbroich vier Siege und ein Remis. Auch das Derby gegen Aufsteiger Borussia Mönchengladbach gewann man 34:29. „Als ich die Mannschaft übernahm, musste zunächst an den konditionellen Defiziten gearbeitet werden, aber auch die Abwehr war ein Sorgenkind. Ein Kompliment an die Jungs, denn alle haben richtig gut mitgezogen“, so Wolf. Erst am 9. Spieltag gegen BTB Aachen gab es beim 33:37 wieder eine Niederlage. Aus den restlichen fünf Partien bis zur Saisonpause gab es vier weitere Siege – einzig gegen Verfolger HC Weiden verlor man 30:34. Insgesamt ist Trainer Wolf aber zufrieden: „Das Ziel war es, bis zur Pause einen Platz unter den besten drei Mannschaften zu belegen und das ist uns auch geglückt.“