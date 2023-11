Sieg gegen Süchteln Warum Lürrip das Derby für sich entscheidet

„Wir haben uns heute nicht belohnt“, ärgerte sich der Süchtelner Trainer Tom Giesen und fügte an: „Wir sind mehr an uns als an einer wirklich guten Lürriper Mannschaft gescheitert. Wir sind in der ersten Halbzeit schon mit drei Toren vorne und gehen dann mit einem Minus von drei in die Pause. Heute bin ich wirklich enttäuscht, weil wir nicht ansatzweise gezeigt haben, zu welchen Leistungen wir fähig sind. In der Abwehr haben wir zwar auch Fehler mehr gemacht, aber daran hat es letztlich überhaupt nicht gelegen. Die Angriffsleistung war heute unser Manko. Heute müssen wir ausschließlich mit uns selbst hadern.“