Saisonfazit TV Geistenbeck Eine Saison, in der es kaum etwas zu Meckern gab

Bereits die Hinrunde lief mit 18 Punkten herausragend für den Gladbacher Oberligisten – und legte damit die Messlatte für die Rückrunde entsprechend hoch. „Wir hatten uns vorgenommen, das gute Ergebnis aus der Hinrunde zu wiederholen“, so der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur, der anfügt: „Das ist uns mit 16 Punkten zwar nicht so ganz gelungen, aber dennoch war es mit kleineren Ausnahmen eine starke Rückserie, mit der ich sehr zufrieden bin.“ Einen kleinen Hänger gab es einzig zu Beginn der Rückserie, als Geistenbeck drei Partien in Serie verlor. Im Anschluss folgten jedoch vier Siege in Folge. Auch die beiden Derbys gegen den TV Lobberich (32:27) und den TSV Kaldenkirchen (30:25) entschied Geistenbeck für sich. „Wir hatten glücklicherweise schon früh mit dem Kampf um den Klassenerhalt nichts mehr zu schaffen, der in diesem Jahr die eine oder andere Mannschaft sicherlich viel Nerven gekostet hat“, sagt Laßeur.