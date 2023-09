Bei Lürrip fehlen die Ergebnisse Wie der ASV Süchteln seinen Saisonstart vergoldet

Einzig die Chancenverwertung gefiel Giesen nicht so ganz. „Wir hätten zur Pause schon höher führen können, aber wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, ist das auch das einzig Negative.“ Hervorzuheben sind noch Lukas Schneider, der sehr umsichtig Regie führte und Ben Borkenhagen, der erst zur zweiten Halbzeit kam und als Rechtshänder auf Rechtsaußen keinen Fehlwurf zu verzeichnen hatte. „Wir sind vom ersten Spieltag in der Liga angekommen, so wie wir es uns auch vorgenommen haben. So kann es gerne weiter gehen“, sagt Giesen.