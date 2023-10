Überblick über Verbandsliga Süchteln souverän, Lürrip nahe an einer Überraschung

Der ASV Süchteln ist hingegen aktuell nicht zu stoppen. Auch eine verlängerte Herbstpause – am letzten Wochenende hatte die Mannschaft spielfrei – brachte das Team nicht aus dem Rhythmus: Am Ende stand ein deutlicher 37:30 (18:16)-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Handball Oppum. Allerdings hatten die Hausherren zunächst einige Schwierigkeiten. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und hatten etwas Sand im Getriebe“, sagte der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Die gute und offensive Oppumer Deckung erzwang immer wieder Ballverluste von uns und es waren auch etliche technische Fehler vorhanden.“ Doch die Gastgeber fingen sich wieder und gingen in der 18. Minute beim Zwischenstand von 12:11 erstmals in Führung, die sie dann auch nicht mehr aus den Händen gaben.