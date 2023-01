Elf Punkte bis zur Winterpause Turnerschaft Lürrip ist jetzt schon so gut wie vor einem Jahr

Das war nicht so gut

Der gestückelte Spielplan war für den Lürriper Trainer das größte Ärgernis: „Wir sind überhaupt nicht richtig in den Rhythmus gekommen. Gefühlt hatten wir immer wieder längere Pausen und sind dadurch aus dem Tritt gekommen, was sich auch negativ auf unsere Konstanz ausgewirkt hat. In den Spielen selber haben wir teilweise noch zu kopflos agiert. So haben wir in eigener Überzahl viel zu schnell auf das Tor geworfen, anstatt doch noch etwas länger auf eine bessere Chance zu warten. Das sind Kleinigkeiten, die wir noch lernen müssen“ Dies sei aber auch Meckern auf hohem Niveau, denn sein junges Team habe bisher eine beachtliche Entwicklung genommen.