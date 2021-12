TSV Kaldenkirchen mit dramatischem Sieg : Torwart Thommessen als Matchwinner

Handball-Verbandsliga Der TSV Kaldenkirchen gewinnt eine dramatische Partie gegen Oberhausen nach starker Aufholjagd – und weil Torwart Christian Thommensen einen Siebenmeter nach Spielschluss hält.

Dank eines glücklichen und hart erkämpften 21:20 (11:12)-Erfolgs beim HC Rot-Weiß Oberhausen untermauerte der TSV Kaldenkirchen seinen zweiten Tabellenplatz. „Das Spiel vergangene Woche hat mich schon sechs Jahre gekostet und dieses dann noch einmal neun Jahre“, sagte ein sichtlich gestresste Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „So einen Sieg sieht man als Trainer durchaus zweigeteilt. Einerseits hat sich die Mannschaft mit einem enormen Kraftakt in das Spiel zurückgekämpft, andererseits reicht mir die Leistung nicht, auch wenn wir eine lange Verletztenliste haben. Das war das zweite Spiel in Folge mit einem enormen Chancenwucher, heute hatten wir alleine 27 Fehlwürfe.“

Dennoch setzten sich die Rot-Weißen bis zur 48. Minute auf 19:15 ab, was fast eine Art Vorentscheidung war. Die Gäste setzten alles auf eine Karte. Mit einer extrem offensiven Deckung, wobei noch ein Gegenspieler in Manndeckung genommen wurde, brachten sie die Hausherren aus dem Konzept und kämpften sich auf 18:20 heran. Nun kamen die zwei Minuten von Maik Tötsches, der aus dem Rückraum und beim Siebenmeter Verantwortung übernahm. Mit einem Hattrick brachte er seine Farben mit 21:20 in Front, die zweite Führung in diesem Spiel.