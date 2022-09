Aufsteiger steht überraschend an der Verbandsliga-Spitze : Tabellenführung des ASV Süchteln als „witziges Gimmick“

Nach dem Aufstieg in die Verbandslia hat der ASV Süchteln alle vier Spiele gewonnen. Foto: Tom Ostermann

Handball-Verbandsliga Verbandsliga-Aufsteiger ASV Süchteln grüßt nach vier Spieltagen als Tabellenführer von der Spitze. Coach Tom Giesen spricht von einer Momentaufnahme. Am Samstagabend steigt das Derby gegen die Turnerschaft Lürrip.

Vor dem Derby gegen die Turnerschaft Lürrip grüßt der Aufsteiger ASV Süchteln mit 8:0-Punkten von der Tabellenspitze in der Verbandsliga. Und das ist noch nicht einmal unverdient, blickt man allein auf die letzte Leistung, als der ASV überraschend deutlich mit 30:23 beim hoch eingeschätzten HSV Dümpten gewann. Herausragend war dabei die geschlossene Mannschaftsleistung mit einer bärenstarken Abwehr.

„Das war schon richtig gut und hatte nichts mit Glück zu tun“, schwärmt auch der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Als Tabellenführer da zu stehen ist eine schöne Momentaufnahme und auch ein witziges Gimmick, was sich jedoch auch bald ändern wird, wenn wir auf die richtig großen Kaliber treffen werden. Jetzt freuen wir uns aber zunächst einmal auf das Derby. Lürrip ist eine sehr sympathische Mannschaft und auch wenn wir in der Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas weiter auseinanderliegen, erwarte ich eine Begegnung auf Augenhöhe. Allerdings wollen wir auch den Schwung von vier Siegen in Folge mitnehmen“, so Giesen.

Verzichten muss er dabei auf seinen Kapitän Daniel Vogels, der noch an einem Bänderabriss in der Schulter laboriert und auch Lars Gütges wird noch nicht wieder mit von der Partie sein, denn seine Prellung am Fuß gestaltet sich hartnäckiger als vermutet. „Auf dem Feld werden wir uns trotz aller freundschaftlichen Bande hart bekämpfen, aber danach können wir sehr gerne wieder ein Bierchen zusammen trinken“, so Giesen.

Nach drei Niederlagen zum Saisonstart ließen aber auch die Gäste von der Turnerschaft Lürrip am letzten Wochenende aufhorchen, als sie gegen die HSG Wesel souverän mit 32:21 gewannen und ihren ersten Sieg feiern konnten. Auch hier war die Abwehr der herausragende Mannschaftsteil, aber auch die Vorträge im Angriff waren absolut sehenswert. „Gegen Wesel haben die Dinge, die wir üben, endlich Früchte getragen“, freut sich der Lürriper Trainer Tobias Elis.

„Jetzt geht es darum, Konstanz in die Leistungen zu bringen. Bleibt zu hoffen, dass wir es auch gegen Süchteln in die Tat umsetzen können, die ja nun wirklich einen guten Lauf haben, wobei die Ergebnisse für sich sprechen. Gegen St. Tönis und Dümpten zu gewinnen ist, wenn auch etwas überraschend, schon aller Ehren wert“, so Elis.

Die Vorfreude auf dieses Derby gegen den ASV sei für sein Team bereits ausreichend Motivation und eine gute Herausforderung. „Wir wollen wieder eine stabile Deckung stellen, um dann mit schnellem Umschaltspiel auch das eine oder andere leichte Tor erzielen zu können. Und wenn es auch im Angriff erneut so gut läuft, dann könnten wir eventuell etwas aus Süchteln mitnehmen“, beschreibt Tobias Elis den Plan fürs Derby am Samstagabend.