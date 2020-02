Handball-Verbandsliga : Erste Niederlage für Spitzenreiter TV Geistenbeck

Unterschiedliche Gemütslagen: Während Geistenbeck (hier in blau) verlor, siegte der TSV Kaldenkirchen in der Verbandsliga (Archivfoto). Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Handball-Verbandsliga Nach 16 Siegen in Folge hat der TV Geistenbeck nun erstmals Federn lassen müssen und das Spitzenspiel beim TV Kapellen 29:34 (14:15) verloren.

„Die Niederlage haben wir uns selber zuzuschreiben“, sagte Trainer Thomas Laßeur. „Wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht.“ Das verletzungsbedingte Fehlen von Abwehrchef Timo Bautz machte sich dabei negativ bemerkbar, er fehlte an allen Ecken und Enden. Dennoch war es bis Mitte der zweiten Halbzeit eine ausgeglichene Partie, ehe sich Kapellen vorentscheidend absetzte. Am Ende hätte es zwar noch einmal spannend werden können, doch Geistenbeck scheiterte immer wieder an TVK-Torhüter Lukas Haas. TVG-Tore: D. Meißner (7), de la Vega (5), Bremges (4), Hermanns, Reinartz (je 3), Hansen, Krücken und Schütte.