Saisonbilanz ASV Süchteln (Handball) Die grandiose Saison wurde mit dem Aufstieg gekrönt

Was war das für eine Saison, die der Verbandsligist ASV Süchteln an den meisten Spieltagen auf das Parkett gezaubert. Es war erst das zweite Jahr in dieser Liga und am Ende stand ein vierter Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die Oberliga berechtigte, zu Buche. Der ASV bewies eine enorme Heimstärke und selbst die Übermannschaft des HSV Dümpten musste sich zum Saisonende geschlagen geben, gleichbedeutend mit deren einzigen Niederlage.