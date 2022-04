Kaldenkirchen überzeugt in der Verbandsliga : Souveräner Sieg und Sonderlob vom Trainer

Handball-Verbandsliga Verbandsliga-Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen hat den Tabellenvierten HSV Dümpten souverän mit 26:22 geschlagen. Nach dem Sieg fand TSV-Coach Volker Hesse viele lobende Worte für sein Team, das nun bis nach den Ostertagen regenerieren kann.

Dieser Auftritt war eines Tabellenführers absolut würdig. Der TSV Kaldenkirchen gewann das Spitzenspiel beim Tabellenführer HSV Dümpten souverän und hochverdient mit 26:22 (14:9) und verteidigte damit seinen Platz an der Sonne in der Verbandsliga. Die Art und Weise, wie der Spitzenreiter auftrat, brachte gar Trainer Volker Hesse, der ansonsten mit Lob eher sparsam umgeht, ins Schwärmen. „Das war heute wirklich eine ganz tolle Leistung“, freute sich Hesse. Beinahe über die gesamte Spielsatz hat sich das Team an die vorgegebene Marschroute gehalten. In der Defensive wurde aggressiv agiert und vorausschauend gehandelt und in der Offensive hielt man sich an die Konzepte, wartete geduldig auf die sich bietende Chancen, die konzentriert verwertet wurden.