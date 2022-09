Tor-Festival in der Auftaktpartie gegen TV Borken : So ist der ASV Süchteln eine Bereicherung für die Verbandsliga

So ist der ASV Süchteln eine Bereicherung für die Verbandsliga

Handball-Verbandsliga Im ersten Saisonspiel der Handball-Verbandsliga trafen die beiden Liganeulinge ASV Süchteln und TV Borken aufeinander und brannten beim 35:34-Sieg des ASV ein Offensivspektakel ab. Die Turnerschaft Lürrip ist hingegen mit einer Pleite in die Spielzeit gestartet.

Es war eine Partie, in der beide Teams mit offenem Visier gegeneinander antraten und dabei jeweils auch die Deckungsarbeit vernachlässigten. Den Zuschauern sollte es egal gewesen sein, sahen sie doch enorm viele und schöne Tore. Auf beiden Seiten legten die Mannschaften ein sehr hohes Tempo an den Tag. Über die gesamte Spielzeit sind die Süchtelner mit dem groß gewachsenen Rückraum der Gäste überhaupt nicht klar gekommen – mit einer Ausnahme.

„Unser Angriffsspiel war sehr mutig und wir haben viele Dinge umgesetzt, die wir zuvor im Training geübt haben“, freute sich ASV-Trainer Tom Giesen. „Die Unterstützung unserer Fans war einmalig und hat der Mannschaft noch einmal den entscheidenden Push gegeben. Nach diesem intensiven Spiel habe ich bereits das Gefühl, in der Liga angekommen zu sein. Die Mannschaft hat Mut und Herz bewiesen und das macht mich für die kommenden Aufgaben optimistisch.“

Für die Turnerschaft Lürrip lief es beim Auftakt der neuen Verbandsliga-Saison hingegen nicht so erfreulich, denn sie verlor ihr Heimspiel gegen die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof knapp mit 22:24 (11:12). Dabei hatten die Hausherren einen glänzenden Start und führten schnell mit 4:1, dann jedoch holte die DJK auf und es blieb über weite Strecken der Begegnung eine ausgeglichene Partie.

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gäste ein wenig ab, aber nicht etwa, weil Lürrip die Zügel schleifen ließ oder schlecht spielte, die Angreifer trafen schlicht und ergreifend nicht mehr in das gegnerische Tor. Im weiteren Verlauf gelang den Gastgebern zwar der Ausgleich zum 21:21, doch in der Folge wurden erneut beste Chancen zum Sieg vertan: In kürzester Zeit ließen die Lürriper einen Siebenmeter und drei Versuche frei stehend vor dem Borkener Torhüter liegen.