Handball-Verbandsligisten starten ins Jahr Süchteln holt Prestige-Sieg, Lürrip erleidet eine erwartbare Schlappe

Die Entwicklung der Turnerschaft Lürrip schreitet weiter voran, auch wenn sie die Partie beim Tabellenzweiten MTV Dinslaken II knapp mit 24:25 (9:15) verlor. Wie unschwer zu erkennen, war die Vorstellung im ersten Spielabschnitt das letztlich entscheidende Manko. Die Gäste kassierten zu viele Gegentreffer über die erste und zweite Welle, gravierender jedoch war, dass sie die linke Angriffsseite überhaupt nicht in den Griff bekamen. „Wir haben zu lange gebraucht, um uns auf den Linksaußen einzustellen und dabei nehme ich mich nicht aus“, ärgerte sich der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Leider ist es uns erst in der Halbzeit gelungen, die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu besprechen.“ Nach dem Wechsel lief es dann deutlich besser. Der gegnerische Linksaußen kam nur noch zu einem Treffer und das Tempospiel der Gastgeber war nun auch kaum noch existent, weil im eigenen Angriff deutlich bessere Entscheidungen getroffen wurden. „Am Ende ist es schade, keinen Punkt entführt zu haben, auch wenn ich im Vorfeld damit nicht gerechnet hätte. Immerhin haben wir in Halbzeit zwei eine tolle Aufholjagd gestartet und das nur mit sieben Feldspielern“, so Elis.