Saisonfazit TS Lürrip Ein bisschen mehr Konsequenz und Rücksichtslosigkeit

„Ab und an habe ich mich doch geärgert, dass wir in manchen Spielen am Ende nicht die nötige Konsequenz an den Tag gelegt haben und auch in der Trefferquote nachgelassen haben“, moniert Elis. Und auch falsche „Rücksichtnahme“ gegenüber dem Gegner beklagt er: „Wenn wir mit vier oder fünf Toren geführt haben, haben wir einfach nicht weiter gemacht. Bei Rückständen hat die Mannschaft dann auch nicht zu jeder Zeit an sich geglaubt, um ein Spiel noch zu drehen.“