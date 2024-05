ASV Süchteln verliert nach Aufstiegsfeier Lürrip zeigt noch mal sein ganzes Können zum Saisonabschluss

Dagegen war beim ASV Süchteln nach dem erreichten Aufstieg ein wenig die Luft raus und so setzte es beim Mitaufsteiger MTV Dinslaken eine deutliche 21:29(8:17)-Niederlage. Obwohl die Süchtelner in den ersten zehn Minuten keinen Zugriff bekamen, konnten sie die Partie bis Mitte der ersten Halbzeit beim Spielstand von 6:6 ausgeglichen gestalten. Im Anschluss erlebten sie bis zum Pausenpfiff einen absoluten Blackout und gerieten entscheidend in Rückstand. „Ab der 15. Minute war es eine katastrophale Vorstellung“, ärgerte sich der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Im Angriff haben wir viele falsche Entscheidungen getroffen und dann per Tempogegenstöße zahlreiche Gegentreffer kassiert.“