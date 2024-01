Zwei Kantersiege für Handballer Verbandsligisten schlagen ihre Gegner deutlich

Das waren zwei richtig starke Vorstellungen der beiden Verbandsligisten Süchteln und Lürrip. Zunächst sprang der ASV Süchteln nach seinem deutlichen 34:21 (18:12)-Erfolg über den TV Kapellen auf den zweiten Tabellenplatz, weil der MTV Dinslaken II in Vennikel verlor. Der ASV ließ von der ersten Sekunde an keinen Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag das Parkett als Sieger verlassen wird und so war nach zehn Minuten bereits ein 8:3 auf der Anzeigetafel zu lesen. Bis zum Pausenpfiff ließ man es dann etwas lockerer angehen, ohne dabei auf das Tempo zu verzichten.