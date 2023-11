Handball-Verbandsligisten Lürrip und Süchteln erleben Novum in dieser Saison

Die Turnerschaft Lürrip konnte ihre Punkte bisher einzig vor eigenem Publikum erzielen. Das hat sich jetzt jedoch geändert, denn die TSL holte bei der HSG Wesel mit 21:21 (10:10) ein leistunggerechtes Unentschieden. Es war über die gesamten 60 Minuten eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Parteien nichts schenkten. Keiner Mannschaft gelang es, sich abzusetzen. Garant für den Punktgewinn der Gäste war ein starke Vorstellung in der Deckung, auch im Angriff überzeugte man. Der Ball lief schnell durch die eigenen Reihen, die einstudierten Spielabläufe liefen gut und so wurden beste Chancen erspielt. So hatte man zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff sogar noch die Möglichkeit auf zwei Punkte, kam aber zu keinem vernünftigen Abschluss mehr. „Ich bin auf alle Fälle zufrieden“, betonte der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Wir können froh über jeden Punkt sein, den wir auswärts holen. Zu Hause fühlt sich die Mannschaft noch sicherer, was heute auch über weite Strecken zu sehen war.“