Sieg in turbulenter Schlussphase Lürrip sorgt für Paukenschlag gegen Tabellenzweiten

Gleich von der ersten Sekunde an gingen die Hausherren äußerst konzentriert zu Werke. Die Deckung stand sehr sicher und im gebundenen Spiel ließ man dem Gegner kaum eine Chance. Einzig das Rücklaufverhalten war nicht optimal. Dramatisch wurde es in der Schlussphase: Beim Spielstand von 25:25 nahm Elis 23 Sekunden vor dem Abpfiff eine Auszeit und besprach die weitere Vorgehensweise. Es lief zwar nicht so wie besprochen, aber dafür erfolgreich – Valentin Bones setzte sich im Eins-gegen-eins durch, wurde gefoult und Lürrip bekam vier Sekunden vor Spielende einen Siebenmeter zugesprochen. Wie üblich ließen die Schiedsrichter die Zeit ablaufen, Tim von der Weyden trat an und verwandelte sicher unter dem Jubel seiner Mitspieler.