Handball-Derby Lürrip möchte Süchteln ärgern

Die Gäste aus Süchteln sind also gewarnt und werden die Partie sicherlich nicht auf die leichte Schulter. Die Voraussetzungen sind zudem nicht gerade optimal, denn Süchteln hat mit Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen. So musste am Dienstag mangels Quantität sogar die Trainingseinheit abgesagt werden. „Ich weiß noch nicht, mit wem wir auflaufen, aber wir werden ganz bestimmt eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung haben“, ist der Süchtelner Trainer Tom Giesen überzeugt. „Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig, denn beide Mannschaften sind bisher stets sehr ordentlich miteinander umgegangen“, so Giesen, der den Gegner lobt: „Von Lürrip selber und der Arbeit von Tobias bin ich sehr beeindruckt, was ich nicht behaupte, um zu schmeicheln. Sie hatten nach der Saison einen großen Aderlass zu verkraften und mussten quasi wieder bei null anfangen.“ Die Mannschaft nehme sich stets ihrer Aufgaben an, ohne zu murren. „Sie stecken nie auf und ein Wehklagen, dass viele Leistungsträger gegangen sind, ist auch nicht zu hören“, sagt Giesen. Und: „Sie haben Struktur in ihren Abläufen und spielen einen klaren Ball, wobei die Handschrift des Trainers eindeutig zu erkennen ist. Das nötigt mir wirklich größten Respekt ab.“