Ein Sieg und eine Niederlage in der Verbandsliga Lürrip löst Pflichtaufgabe problemlos

Für den ASV Süchteln lief es dagegen nicht so gut. Er verlor bei der Zweitvertretung des TV Aldekerk mit 25:32 (16:15), kassierte damit die erste Niederlage in der Rückrunde und verlor auch den zweiten Tabellenplatz. Dabei mussten die Gäste auf Felix Himmel verzichten, dessen Ausfall kaum zu kompensieren war. Er laboriert an einer Verletzung an der Patellasehne und wird aller Voraussicht nach in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. In den ersten 40 Minuten war es ein tolles Handballspiel, bei dem sich beide Teams nichts schenkten.