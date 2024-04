Verbandsliga Derby Süchteln gegen Lürrip Lieblingsgegner trifft auf Angstgegner

So ist es auch beim Duell am Samstagabend zwischen dem ASV Süchteln und der Turnerschaft Lürrip. Vom Tabellenbild sollte es eigentlich eine eindeutige Angelegenheit werden, wenn der Tabellenfünfte den -zehnten empfängt. Allerdings ist die TSL für die Hausherren schon fast so etwas wie ein Angstgegner und der ASV für die Gäste beinahe der Lieblingsgegner. In den drei bisherigen Duellen hatte stets die Turnerschaft die Nase vorn, wie auch beim 27:25 im ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit. „Seit wir Verbandsliga spielen, ist es uns noch nicht gelungen, gegen Lürrip etwas Zählbares einzufahren“, so der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Unser Ziel ist es, daraus keinen Automatismus werden zu lassen. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass diese kleine Serie beendet wird“, betont er.