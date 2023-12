Handball-Verbandsligist im Aufwind Lürrip kann auch in der Fremde gewinnen

„Dümpten hat schon eine brutale individuelle Qualität“, lobte der Süchtelner Trainer Tom Giesen den Gegner. „Wir wollen aber nicht jammern, selbst wenn wir heute vollständig angetreten wären, hätten wir keine Chance gehabt, diese Mannschaft hat schon mehr als Verbandsliga-Niveau.“ Allein HSV-Topmann Matthis Blum, der im letzten Jahr beim VfL Lübeck-Schwartau noch in der Zweiten Liga spielte, führt die Torschützenliste unangefochten an. „Heute können wir wirklich zufrieden, so komisch sich das auch anhören mag, aber wir haben immerhin 31 Tore und kämpferisch alles gegeben. Unser Deckungsverband war durch die Ausfälle aufgerissen und im Angriff liefen die Abläufe auch nicht immer wie gewohnt, dennoch können wir auf diese Leistung aufbauen“, so Giesen.