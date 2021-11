Handball-Verbandsliga : Kaldenkirchen trotz den widrigen Umständen

Handball-Verbandsliga Trotz der Verletzungsmisere gewinnt der TSV Kaldenkirchen sein Spiel gegen den HSV Dümpten. Guus Killars gibt dabei sein Coemback – und verletzte sich erneut schwer.

Das unglaubliche Verletzungspech bleibt dem TSV jedoch treu. Guus Killars konnte nach Verletzung erstmals nach sechs Wochen wieder auflaufen. Sein Auftritt sorgte für einen positiven Ruck innerhalb der Mannschaft und von der ersten Sekunde an war bei den Kaldenkirchenern viel mehr Zug zum gegnerischen Gehäuse auszumachen. Killars hatte nicht nur das Auge für die besser positionierten Mitspieler, sondern leistete sich bei seinen zwei Versuchen auch keinen Fehlwurf. Nach zehn Minuten knickte er jedoch unglücklich im Knie um und blieb schreiend auf dem Hallenboden liegen. „Unser Pech ist einfach unglaublich“, hadert Trainer Volker Hesse mittlerweile doch etwas mit dem Schicksal. „Erste Vermutungen deuten auf einen Außenbandriss hin und wenn es ganz schlimm kommt, wurde das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen. So oder so, Guus fällt erneut für mehrere Wochen aus“, sagte der Trainer. In Kürze ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich einer der verletzten Akteure spieltauglich melden wird. Thomas Heyer und Till Derks befinden sich zwar im Reha-Training, aber auch bei ihnen wird es noch eine Weile dauern. „Um die vielen Ausfälle zu kompensieren müssen wir weiterhin aufopferungsvoll kämpfen und mit Geschlossenheit versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen“, so Hesse.