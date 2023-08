Lürrip-Coach Elis poltert „Spieler müssen Pantoffeln aus- und die Sportschuhe anziehen“

Süchteln verlor beim Angstgegner HC TV Rhede mit 24:29 (12:15). „Das war ein völlig verpatzter Saisonstart“, ärgerte sich ASV-Trainer Tom Giesen. „Alles, was in den letzten Wochen noch gut war, haben wir vermissen lassen. Einzig Torhüter Sven Plath und Simon Becken hatten an diesem Tag Normalform.“ Allerdings hatten die Gäste auch insgesamt acht Ausfälle zu beklagen. „Das wussten wir jedoch bereits im Vorfeld und waren eigentlich darauf eingestellt“, so Giesen.