Start der Verbandsliga Ein „Brett“ zum Auftakt für den ASV Süchteln

Die Aufstiegssaison hat der ASV Süchteln glänzend gemeistert, insbesondere in der Hinrunde hat die Mannschaft von Trainer Tom Giesen überzeugt. Nach nur zwei Niederlagen in zwölf Spielen war das Team lange Zeit auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. In der Rückrunde ging es nach zwischenzeitlich sieben verlorenen Spielen in der Tabelle bergab, in Abstiegsgefahr geriet der ASV jedoch nie. Zudem war von vornherein einkalkuliert, dass es Rückschläge geben würde. Nun geht es in die zweite Saison, welche bekanntlich meist die Schwierigere ist.