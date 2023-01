Verbandsligist bleibt weiter Spitze Dominanz des HSV Wegberg geht auch im neuen Jahr weiter

Der HSV Wegberg hatte in dieser Woche einen Doppelspieltag. Nach der 24:27-Niederlage gegen Grefrath am Donnerstag lief es am Sonntag beim 36:29 gegen den SV Straelen II deutlich besser. Dabei sah es lange Zeit gar nicht nach einem so deutlichen Sieg aus. Sowohl beim 15:14-Halbzeitstand, als auch beim 20:19 nach 38 Minuten war es eng – und als Wegberg mal mit drei Toren davonzog, glich Straelen kurz danach zum 28:28 aus. „Wir haben eine Auszeit genutzt, um kleine Umstellungen zu machen. Unser Ziel war es, die Ruhe zu bewahren“, sagte Trainer Dominik Heinen. Das gelang: Eine perfekte Schlussphase mit einem 8:1-Lauf sicherte letztlich den achten Saisonsieg.