ASV Süchteln knüpft nahtlos an Leistungen an Keine Schwierigkeiten nach dem Aufstieg in die Verbandsliga

Das war gut

„Sämtliche Neuzugänge, seien es die aus den eigenen Reihen – also aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft – oder von einem anderen Verein, sind unheimlich schnell integriert worden. Wir haben es geschafft, das Publikum zu begeistern und werden immer toll unterstützt, sei es bei Heim- oder auch bei Auswärtsspielen“, spricht Giesen über die Atmosphäre im Team und bei Heimspielen in der Halle. „Außerdem können wir uns auf eine sehr stabile Deckung verlassen und das Umschaltspiel hat sich auch sehr gut entwickelt“, so der Coach weiter. Ein weiterer Pluspunkt für den ASV ist die Torgefährlichkeit von allen Positionen. In beinahe jedem Spiel konnten sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen. Somit wird die Last nicht nur auf mehrere Schultern verteilt, sondern das Team ist für den Gegner auch nicht so leicht auszurechnen.