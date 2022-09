Aufsteiger mit drei Siegen in Serie : Beim ASV ist selbst der Trainer überrascht vom Erfolgslauf

Handball-Verbandsliga Der ASV Süchteln hat sich bestens in die neue Liga eingefunden: Gegen die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof holte der Aufsteiger den dritten Sieg im dritten Spiel. Damit hat selbst der Trainer nicht gerechnet.

Dank einer überzeugenden Vorstellung hat der ASV Süchteln auch sein drittes Saisonspiel gewonnen und die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof deutlich mit 34:27 (14:14) bezwungen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit war die Partie allerdings noch ausgeglichen verlaufen. Der ASV hatte dabei einige Probleme mit dem halbrechten Rückraumspieler der Gäste – erst mit einer Umstellung zu Beginn des zweiten Spielabschnittes änderte sich das. Fortan agierten die Hausherren nicht nur mit einem Spezialistenwechsel, sondern gleich mit zwei – soll heißen: Zwei Spieler kamen lediglich in der Abwehr zum Einsatz. „Die zweite Halbzeit war richtig gut und wir sind toll in unser Tempospiel gekommen“, sagte der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Selbst die Spezialistenwechsel haben dem kein Abbruch getan.“

Die Gastgeber traten als eine sehr homogene Einheit auf, was an der Vielzahl der Torschützen ersichtlich war. Bemerkenswert: Süchteln hielt das Tempo über die gesamte Spielzeit sehr hoch, was letztlich entscheidend für den Sieg war. In den letzten 15 Minuten hatte Königshof kaum noch etwas dagegen zu setzen.