ASV Süchteln und Turnerschaft Lürrip verlieren Verbandsligisten kommen bei ihren Auswärtsspielen unter die Räder

Es war ein gebrauchter Tag für die Turnerschaft Lürrip, denn die weite Anreise zum TV Borken lohnte sich überhaupt nicht: Am Ende stand ein 22:26 (10:12) zu Buche. „In der Deckung haben wir zu viele einfache Fehler gemacht“, ärgerte sich der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Zuerst mangelte es an der Abstimmung und als wir dann offensiver gedeckt haben, wurden die Gegenspieler einfach nicht angegangen und konnten mit Ball bis zu unserem Kreis durchtippen. Das war so einfach nicht in Ordnung“, sagte Eis weiter.