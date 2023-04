Süchteln und Lürrip unzufrieden mit Spieltag Ärger über den Schiedsrichter und die eigene Leistung

Beide Seiten traten überaus variabel auf, agierten mit verschiedenen Angriffs- und Deckungssystemen. Bereits in der 25. Minute mussten die Gäste einen herben Rückschlag einstecken, als Lukas Schneider nach einem „normalen“ Foulspiel im Abwehrverband nach einer längeren Beratung der Unparteiischen mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. „Wenn die Beratung über eine Entscheidung so lange dauert, ist sie sicherlich strittig und da kann man ruhig einmal für den Spieler entscheiden. So fehlte uns in der Halbzeit eine wichtige Alternative“, ärgerte sich Giesen.