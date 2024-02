Handball-Verbandsligisten punkten beide ASV Süchteln setzt Siegesserie fort

Nach dem Wechsel konnten die Hausherren dann nicht mehr an diese starke Vorstellung anknüpfen, waren aber dennoch zumeist leicht in Front. In der Halle wurde es immer unruhiger, weil sowohl die Zuschauer als auch beide Mannschaften mit den Entscheidungen der Schiedsrichter haderten und immer mehr meckerten. „Leider wurde das Spiel am Ende sehr hektisch und wir haben auch nicht mehr mit der nötigen Konsequenz nach vorne gespielt“, so Elis. Fast hätte es doch noch gereicht zum Sieg, allerdings bekamen die Kapellener am Ende noch einen Siebenmeter zugesprochen, den sie in allerletzter Sekunde zum 25:25 verwandelten.