Sieg gegen TV Aldkerk II : ASV Süchteln setzt sich im oberen Tabellendrittel fest

Handball-Verbandsliga Nach einer Fahrt auf der Achterbahn setzt sich der Aufsteiger auch gegen die Zweitvertretung des TV Aldkerk mit 25:20 (11:10) durch. Trainer Tom Giesen denkt trotz des guten Saisonstarts aber vorerst nur an den Klassenerhalt.

Dabei es nach den ersten zehn Minuten für die Gastgeber überhaupt nicht gut aus, ganz im Gegenteil, denn nach zehn Minuten rieben sich die Fans, sofern sie denn Anhänger des ASV waren, verwundert die Augen: Auf der Anzeigetafel war ein 1:7 zu lesen. Sollte das das Ende der bislang so starken Auftritte sein? Wohl eher nicht, denn das, was die Süchtelner fortan aufs Feld brachten, war wieder das gewohnte Niveau. Gerade in der Abwehr standen sie sehr sicher mit einem glänzend aufgelegten Sven Platz im Tor. Chancen gab es reichlich, so wurden nur zunächst nicht verwandelt. Es war bemerkenswert, was der Aldekerker Schlussmann Janik Schoemackers in dieser Phase für Paraden auf das Feld zauberte.