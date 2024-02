Verbandsligist bestätigt Rang zwei Der ASV Süchteln setzt seinen Höhenflug fort

„Wir haben die Aufgabe als Kollektiv nicht bewältigen können“, bilanzierte Elis. Und: „Vielleicht habe ich aber auch zu viel gewechselt und damit Unruhe in das Spiel gebracht. In Summe gesehen ist diese Niederlage doch schon ärgerlich. Zumindest unser Kreisläuferspiel hat mir sehr gut gefallen, denn Julian Kölling konnte von neun Anspielen immerhin sieben verwandeln.“ Wenn es auch an der einen Stelle funktioniere, hapere es an anderer, monierte Elis: So würden der Turnerschaft eindeutig Trainingsmöglichkeiten fehlen. So auch über die närrischen Tage, denn die Jahnhalle, in der die TSL trainiert, ist von den Karnevalisten belegt.