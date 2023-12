Hinrundenbilanz ASV Süchteln Auch im zweiten Jahr sorgenfrei

„Wir leisten uns immer wieder mal Phasen, in den wir zu unkonzentriert agieren und auch zu schnell abschließen. Deshalb haben wir auch das eine oder andere Mal einen Vorsprung wieder aus der Hand gegeben“, so Giesen. Wenn die Konzentration nachlässt, trifft die Mannschaft noch häufig die falschen Entscheidungen, fügt Giesen an. „Außerdem muss ich der Mannschaft noch den Unterschied zwischen Tempo und Hektik vermitteln.“ Ausbaufähig ist auch die Anzahl die Gegentreffer, derzeit 384 – nur vier Teams sind schlechter.