ASV Süchteln und TS Lürrip Ein Glanzauftritt und ein Arbeitssieg

Nach der unnötigen Auftaktniederlage in Rhede, wo der ASV seine Ausfälle nicht kompensieren konnte, war das nun der fünfte Sieg in Folge. Da die Mannschaft nach der Pause spielfrei hat, gehen sie nun eine Woche in die Ferien, in der sich die Spieler regenerieren können. Die Torschützen des ASV Süchteln: Kleinelützum (8/4), Schneider (7/3), Himmel (6/1), Gellings (5), Vogels (4), Stapper (3), Becken (2), Lehner, Schmitz, Loetzke und van Vlodrop.