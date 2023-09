Lürrip feiert ersten Saisonsieg ASV Süchteln bleibt weiterhin in der Erfolgsspur

Der ASV Süchteln bleibt weiter in der Erfolgsspur und feierte mit dem 35:27 (18:13) gegen die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof bereits den dritten Sieg in Folge. Die Gastgeber erwischten einen glänzenden Start und lagen schnell mit 6:1 in Führung. In dieser Phase agierten die Abwehrspieler des ASV mit der nötigen Aggressivität, was nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Sehenswert waren die Angriffsaktionen, in denen immer wieder die beiden Außenspieler Lennox Loetzke und Ben Borkenhagen in glänzende Wurfpositionen gebracht wurden. Aber auch die beiden Rückraumspieler Christoph Kleinelützum auf der halblinken und Neuzugang Felix Himmel auf der halbrechten Seite waren an diesem Tag kaum zu stoppen.