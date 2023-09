„Sieg macht mich stolz“ ASV Süchteln beeindruckt mit Rumpfkader in Oberhausen

In der Folgezeit wurden reihenweise falsche Entscheidungen getroffen. „Gefühlt hatten wir 30 technische Fehler und auch die Laufwege wurden bei den Spielabläufen nicht eingehalten. Einzig Valentin Bones war spielerisch auf der Höhe.“ Gut war zwar auch die Vorstellung der Außenspieler Marc Hanschumacher und Iljan Ilkov, die sich in der ersten Halbzeit keinen Fehlwurf leisteten, aber im weiteren Spielverlauf zu selten mit einbezogen wurden. Dabei mussten die Gäste auf den privat verhinderten Andreas Heitzer verzichten, der sicherlich mehr Ruhe in die Aktionen der TSL gebracht hätte.