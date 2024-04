Lobberich weiter im Aufwind Gutes und gebrauchtes Wochenende für regionale Teams

Der TV Geistenbeck erlebte am Samstag einen absolut gebrauchten Tag. Bei der HSG Hiesfeld-Aldenrade verlor Geistenbeck mit 24:34. „Das war heute eine katastrophale Leistung“, ärgerte sich der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. Von der ersten Sekunde an bekamen die Gäste in der Defensive keinen Zugriff und im Angriff wollte der Ball einfach nicht in das gegnerische Gehäuse. Das allerdings war auch dem glänzend aufgelegten HSG-Torhüter Adrian Schnier geschuldet, der die Geistenbecker Angreifer mit seinen zahlreichen Paraden zur Verzweiflung brachte.