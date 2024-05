Saisonfazit TV Lobberich In der Rückrunde zur Aufholjagd angesetzt

Rückblickend nach wie vor der Saisonstart. „Es mangelte am nötigen Selbstvertrauen und es fehlte die spielerische Sicherheit in Angriff und Abwehr“, sagt Liedtke. Insbesondere die Defensive funktionierte zu Beginn nicht und man kassierte zu viele Gegentore. „Erst als wir ab Mitte der Hinrunde unser Hauptaugenmerk auf die Basics gelegt haben, wurde es besser“, sagt Liedtke. Trotzdem kassierte Lobberich auch in der Rückrunde in sechs Partien 30 oder mehr Gegentreffer. In Summe stellte man mit 804 Gegentoren die drittschlechteste Defensive der Liga.