Nach langer Sieglosserie Lobberich beendet die Durststrecke in der Oberliga

Ungewohnt starteten die Hausherren von der ersten Sekunde an äußerst konzentriert und spielbestimmend. Im Prinzip waren sie über die gesamte Spieldauer das tonangebende Team. Dabei boten sie in der Defensive eine sehr ordentliche Leistung, gestützt auf die beiden Torhüter Niklas Bastians und Patrick Dönni. Letzterer kam in den letzten zehn Minuten zum Einsatz und parierte gleich vier Würfe des Gegners. Auch im Angriff gab es Verbesserungen. Wie in den Partien zuvor erspielte man sich erneut gute Einwurfmöglichkeiten, nur dieses Mal wussten man diese auch zu nutzen.