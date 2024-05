Saisonbilanz TV Korschenbroich Der verdiente Lohn für Mut und Ambition

Ein „Brustlöser“ war sicherlich der sechste Spieltag, als der bis dahin verlustpunktfreie Tabellenführer aus Bonn mit 41:30 mehr als nur in die Schranken gewiesen wurde. Der TVK schien sich auf dem richtigen Weg zu befinden. So war zu Beginn der Rückrunde mit einem 36:21-Kantersieg in Refrath alles wieder in geordneten Bahnen. Wären da nicht die ersten beiden Spiele im neuen Jahr gegeben, in denen es gleich zwei Heimniederlagen setzte. Zwar fielen beide denkbar aus, zunächst das 34:35 gegen Dormagen II und dann das 31:32 gegen Remscheid – doch dieses Szenario war bekannt. Bis auf die Tore war es fast ein identischer Start wie in der Hinrunde, der Lansen den Job kostete.