Packendes Heimspiel TVK verliert Spitzenspiel und Platz eins

Gleich von der ersten Sekunde an kristallisierte sich heraus, dass es ein enges Spiel werden würde. Die junge Dormagener Mannschaft bereitete dem TVK insbesondere durch ihre Schnelligkeit immer wieder Probleme. Die Gastgeber leisteten sich immer wieder kleinere Fehler in ihr Angriffsspiel, was per Tempogegenstoß dann auch prompt bestraft wurde. Aber nicht nur die Offensive, auch die Korschenbroicher Defensive trieb Trainer Dirk Wolf Sorgenfalten auf die Stirn. Denn es war einmal mehr die Deckung, mit der er überhaupt nicht zufrieden war. „19 Gegentore in 30 Minuten sind einfach zu viel“, sagte Wolf. „Es fehlte die nötige Härte. Teilweise haben wir die Gegenspieler nur begleitet, statt zuzumachen.“