Rückschlag im Aufstiegskampf TV Korschenbroich verliert Schlagabtausch gegen Weiden

Der TV Korschenbroich hat einen Dämpfer in seinen Aufstiegsambitionen erhalten. Vor 520 Zuschauern in der Waldsporthalle verlor Korschenbroich das Spitzenspiel gegen den HC Weiden am Ende verdient mit 30:34 (17:15). Es war gleichzeitig die erste Heimniederlage in dieser Saison. Bereits vor dem Anpfiff waren die Vorzeichen nicht gerade optimal, denn Regisseur Mats Wolf hatte sich am Mittwoch beim Training eine Verletzung im Sprunggelenk zugezogen, Routinier Henrik Schiffmann erlitt eine Handverletzung und musste im Vorfeld pausieren. Beide gingen angeschlagen ins letzte Heimspiel des Jahres und bekamen weniger Spielzeit als üblich.