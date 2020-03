Vereine in Mönchengladbach und dem Grenzland : Die Handballer glauben nicht an eine Fortsetzung der Saison

Handball Beim TV Korschenbroich, bei Borussia und beim TV Lobberich halten sich die Spieler fit. Optimistisch, dass es weitergeht, sind die Klubs aber nicht.

Neben den Amateurfußballvereinen leiden auch die Handballklubs aus der Region unter der Coronakrise. Gerade in den höheren Spielklassen haben sie traditionell gute Zuschauerzahlen, so dass bei Heimspielen durch den wegfallenden Ticket- und Speisenverkauf finanzielle Einbußen entstehen.

Beim TV Korschenbroich, dessen Erste Mannschaft finanziell vom restlichen Verein abgekoppelt ist, entfallen in der Regionalliga vier Heimspiele mit durchschnittlich 400 Zuschauern. „Da geht uns schon einiges verloren“, sagt Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter und Vorstandsmitglied des TVK. „Natürlich machen wir uns im Verein Gedanken darüber, wie wir diese Einbußen abfangen können. Nun heißt es zunächst einmal bis zu den Osterferien abzuwarten, wie es weitergeht. Ich glaube zwar nicht daran, dass der Spielbetrieb fortgeführt wird, was ja auch unverantwortlich wäre, denn die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Glücklicherweise haben wir gut gewirtschaftet und stehen im nächsten Monat nicht vor dem Aus. Dennoch werden wir in naher Zukunft auch mit der Mannschaft reden, wie es finanziell weitergeht.“