Ex-Bundesligaspieler TV Korschenbroich präsentiert neuen Trainer

Der 46-jährige Badener verbrachte als Aktiver den Großteil seiner Karriere beim TuS Schutterwald (1992 – 2000) und bei der HSG Düsseldorf (2002 – 2010). Mit diesen beiden Teams stieg Berblinger gleich viermal in die Handball-Bundesliga auf, zweimal mit Schutterwald und zweimal mit Düsseldorf. Zudem nahm der Rechtsaußen einmal mit dem TuS Schutterwald am DHB-Pokal Final Four in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg teil. Im Halbfinale musste man sich am 4. April 1998 dem THW Kiel mit 24:28 geschlagen geben. Seine ersten Trainererfahrungen sammelte Berblinger bereits 2013 beim TuS Wermelskirchen. In der Spielzeit 2019/2020 übernahm er die HG Remscheid, seit 2020 ist er Coach des TSV Bonn.